В Алтайском крае открыли первый за Уралом клуб ЮНЕСКО

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Аккредитованный клуб ЮНЕСКО "Культурное наследие Алтая" стал первым за Уралом подобным клубом под эгидой международной организации. Он займется сохранением и продвижением культурного и исторического наследия народов Алтая, сообщила в понедельник ТАСС профессор кафедры музеологии и туризма Алтайского государственного института культуры (АГИК), председатель клуба ЮНЕСКО Елена Полякова.

"Летом 2019 году в АГИКе провели большую конференцию по сохранению историко-культурного и природного наследия, приехали представители аккредитационного комитета ЮНЕСКО - они предложили аккредитовать клуб. Вуз подал документы и получил свидетельство о том, что наш клуб является первым за Уралом клубом ЮНЕСКО. Это уже не просто клуб института культуры, а часть ЮНЕСКО - объединение имеет право подавать в ЮНЕСКО заявления о включении объектов нематериального наследия в реестр памятников", - сказала Полякова.

В клубе занимаются реализацией программ сохранения этнокультурных наследия полиэтничного Алтайского края - в регионе проживают представители порядка 140 национальностей. Сохранению подлежит танцевальная, песенная культура, декоративно-прикладное искусство, историческая память. Аккредитация ЮНЕСКО также дает право подавать заявления на региональном уровне, собирать мероприятия под эгидой международной организации, то есть, по словам руководителя клуба, заявлять о том, что Алтайский край полноценно включен в мировые процессы, которые протекают в рамках Конвенции по сохранению культурного и природного наследия.

Летняя этнологическая школа под эгидой ЮНЕСКО состоится в соседней Республике Алтай. Так как Алтайский край и республика тесно связаны историческими, социальными и культурными связями, краевой клуб будет взаимодействовать и с соседями - в частности, с этнологическим научно-образовательным парком "Уч Энмек", который является и партнером вуза, и партнером клуба.

В Алтайском крае специалисты намерены заняться работой по включению в список нематериального наследия образцов фольклора старожилов Алтая. Также идет разработка включения в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО знаменного распева, который используется у старообрядцев при исполнении службы. Как пояснила ТАСС заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Ксения Рябцева, работа по изучению, актуализации культурного наследия, просветительская деятельность клуба на Алтае будет способствовать приобщению молодежи к культурным ценностям и повышению гражданской ответственности за нематериальное наследие.