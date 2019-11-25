В Бийске устранена авария, которая оставила без тепла 6,3 тыс. человек

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ликвидировали повреждение на теплосети в Бийске Алтайского края, оставившее без теплоснабжения дома 6,3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе СГК.

"Специалисты восстановили задвижку на тепловой сети в тепловой камере. Начата подача теплоносителя в систему, примерно через полтора часа она будет заполнена горячей водой", - пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения были отключены 267 объектов, 218 из них - жилые дома, остальное - социальные объекты.

По данным СГК, проверка температуры в помещениях, включая замеры в детских садах, показала, что там температура не опускалась ниже 20 градусов. В Бийске сейчас минус 13 градусов.

Прошлой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей ЖКХ в регионе достигает 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли в крае на сетях уже в новом отопительном периоде.