В Новосибирске повысится стоимость проезда в общественном транспорте

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области утвердили повышение тарифа на проезд в общественном транспорте Новосибирска. Полученные средства мэрия города будет использовать для реконструкции транспорта, закупки топлива и ремонта трамвайных путей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Инициатива мэрии Новосибирска и перевозчиков о пересмотре тарифов для муниципальных предприятий "Горэлектротранспорт" и "Новосибирский метрополитен" за счет включения в них инвестиционной составляющей, а также на автобусные перевозки, одобрена департаментом по тарифам", - говорится в сообщении.

Необходимость увеличить стоимость проезда в трамвае связана с тем, что в Новосибирске требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (около 40% протяженности). Увеличение стоимости проезда в автобусе произойдет из-за существенного удорожания дизельного топлива и повышения цен на ремонт автобусов. Кроме того, мэрия Новосибирска предложила увеличить оплату проезда в метро, эти деньги будут потрачены на реконструкцию вагонов.

"Департамент по тарифам рассмотрел и тщательно проанализировал, переданные мэрией обосновывающие документы. По итогам было принято решение об утверждении стоимости проезда в трамвае и в троллейбусе - 23 рубля, в автобусе - 24 рубля, в метро - 25 рублей. Новые тарифы начнут действовать с восьмого декабря", - добавили в пресс-службе.

Предыдущее повышение оплаты проезда в новосибирском общественном транспорте произошло в конце 2018 года. Тогда билеты на автобусы подорожали с 19 до 22 рублей, на трамваи и троллейбусы - с 18 до 21 рубля, проезд в метро - с 20 до 22 рублей.