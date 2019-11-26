{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые объекты культурного кластера в Кемерове планируется сдать к лету 2021 года

Строительные работы начнутся в июне 2020 года

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. План строительства объектов Сибирского кластера искусств в Кемерове утвержден. Работы начнутся в июне 2020 года, в течение года должны быть сданы пять первых объектов, сообщили ТАСС во вторник в центре стратегических коммуникаций Сибирского кластера искусств.

"С июня 2020 года запланировано начало строительных работ по пяти объектам - это Филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) на 150 учащихся с интернатом для учащихся и учебным театром, Филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) на 150 учащихся с концертным залом, интернат для учащихся филиала ЦМШ на 75 мест, общеобразовательный центр с бассейном для учащихся, а также многоквартирный жилой дом для преподавателей филиалов. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется к 1 июля 2021 года", - сказали в центре.

Данные объекты будут располагаться в Ленинском районе Кемерова и станут частью культурно-образовательного комплекса совместно с Кемеровским государственным институтом культуры. С октября 2020 года там же начнется строительство филиала Российского государственного института сценического искусства (РГИСИ) и общежитие для его студентов. Параллельно осенью 2020 года начнет застраиваться и другая площадка культурного кластера в Кемерове - в Центральном районе на Искитимской набережной.

"Театрально-концертный и музейно-выставочный комплекс будет размещен на Искитимской набережной Кемерова - центральной видовой площадке города. В октябре 2020 года там планируется начать строительство филиала Государственного Русского музея, срок сдачи которого запланирован к 1 октября 2023 года. Строительство филиала Государственного академического Мариинского театра на 950 мест запланировано на апрель 2021 года со сроком сдачи к 1 декабря 2023 года", - пояснили в центре стратегических коммуникаций кластера.

Президент РФ Владимир Путин в марте поручил открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Ростехнадзор приостановил работу шахт ММК в Кузбассе из-за нарушений промбезопасности
Их выявили в ходе проверки, проводившейся с 11 по 22 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС