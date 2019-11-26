Первые объекты культурного кластера в Кемерове планируется сдать к лету 2021 года

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. План строительства объектов Сибирского кластера искусств в Кемерове утвержден. Работы начнутся в июне 2020 года, в течение года должны быть сданы пять первых объектов, сообщили ТАСС во вторник в центре стратегических коммуникаций Сибирского кластера искусств.

"С июня 2020 года запланировано начало строительных работ по пяти объектам - это Филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) на 150 учащихся с интернатом для учащихся и учебным театром, Филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) на 150 учащихся с концертным залом, интернат для учащихся филиала ЦМШ на 75 мест, общеобразовательный центр с бассейном для учащихся, а также многоквартирный жилой дом для преподавателей филиалов. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется к 1 июля 2021 года", - сказали в центре.

Данные объекты будут располагаться в Ленинском районе Кемерова и станут частью культурно-образовательного комплекса совместно с Кемеровским государственным институтом культуры. С октября 2020 года там же начнется строительство филиала Российского государственного института сценического искусства (РГИСИ) и общежитие для его студентов. Параллельно осенью 2020 года начнет застраиваться и другая площадка культурного кластера в Кемерове - в Центральном районе на Искитимской набережной.

"Театрально-концертный и музейно-выставочный комплекс будет размещен на Искитимской набережной Кемерова - центральной видовой площадке города. В октябре 2020 года там планируется начать строительство филиала Государственного Русского музея, срок сдачи которого запланирован к 1 октября 2023 года. Строительство филиала Государственного академического Мариинского театра на 950 мест запланировано на апрель 2021 года со сроком сдачи к 1 декабря 2023 года", - пояснили в центре стратегических коммуникаций кластера.

Президент РФ Владимир Путин в марте поручил открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.