В продукции томского рыбзавода обнаружили повышенное содержание ртути

ТОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили превышение допустимой концентрации ртути в продукции завода в городе Колпашево Томской области. В частности, в мороженных карасе и налиме концентрация опасного вещества была вдвое выше нормы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления.

"Управлением Россельхознадзора по Томской области были проведены исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов ООО "Колпашевский рыбзавод". В ходе проверок выявлено превышение предельно допустимой концентрации ртути в продуктах указанного предприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза и составляла 0,6 мг/кг (при норме в 0,3) и 1,4 мг/кг (при норме в 0,6) соответственно. Также концентрация ртути превышена в язе и леще. В ходе проверки ведомства были найдены и другие нарушения. В частности, проверка показала, что предприятие переработало 218 тонн рыбы, которую якобы выловило само. При этом квота на добычу для него составляла всего 67 тонн. Ведомство считает, что завод пытается легализовать незаконную добычу 151 тонны рыбы.

Как сообщил ТАСС замглавы регионального ведомства Владислав Федулов, предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и отравилась в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть. Под подозрением компании из Новосибирской области, которые находятся выше по течению реки. Как отметил собеседник агентства, при этом Колпашевский рыбзавод должен был проверить рыбу перед переработкой.

По результатам проверки была создана рабочая группа из контрольно-надзорных и правоохранительных органов региона, которая выяснит, каким образом заразилась рыба. Как отметил Федулов, превышение допустимой концентрации ртути опасно тем, что при регулярном употреблении ядовитое вещество копится в организме. Если не принимать нужные препараты, то со временем отравление приводит к сильной интоксикации.

Колпашевский рыбозавод существует с 2010 года и занимается выловом, переработкой и консервированием речной рыбы, ракообразных и молюсков. Имеет три фирменных магазина на территории Томской области в городах Колпашево, Томск и Асино. По данным аналитической системы СПАРК, по итогам 2018 года доходы компании составили 11 млн рублей, чистая прибыль - порядка 3 млн рублей. Выручка от продажи - 98 млн рублей.