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Алтайский край в 2020 году направит 8,5 млрд рублей на строительство и ремонт соцобъектов

В регионе планируют реализовать 56 проектов

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Средства, которые Алтайский край направит по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) по строительству социальных объектов и капитальным ремонтам, сохранятся в 2020 году на уровне прошлого года и составят 5,9 млрд рублей. Вместе с федеральным софинансированием на реализацию этих двух проектов будет направлено 8,5 млрд рублей, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.

"С учетом федеральных средств объем финансирования КАИП и мероприятий по капитальному ремонту в 2020 году составит 8,5 млрд рублей, с участием федеральной поддержки в следующем году предусмотрено реализовать 56 проектов, 45 из которых - в рамках национальных и федеральных проектов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Алтайского края, из федерального бюджета на КАИП и, в том числе, капительные ремонты будет направлено 2,6 млрд рублей.

Как пояснил во вторник на заседании правительства региона заместитель министра экономического развития края Анатолий Нагорнов, расходы регионального бюджета на выполнение КАИП и проектов капитального ремонта в 2020 году предусмотрены на уровне 2019 года - 5,9 млрд рублей, в том числе на ремонты предусмотрен 1 млрд рублей. Средства распределены на финансирование 246 проектов и мероприятий, из которых 145 - объекты капитальных вложений, 101 - капитальные ремонты.

Самые большие средства предусмотрены на объекты образования - 2,48 млрд рублей, на здравоохранение - 849 млн рублей, культурные и спортивные объекты - 664 млн рублей, на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан - 463 млн рублей. В частности, в крае в 2020 году завершат строительство двух школ и шести детсадов, двух пристроек к школе и детсаду. В итоге будут созданы 1090 мест для школьников и 1335 для дошкольников. В регионе построят 26 ФАПов, продолжат реконструкцию противотуберкулезного диспансера, продолжат работу на сетях водоснабжения, построят два новых футбольных поля и другие объекты.

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РоссияАлтайский край
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