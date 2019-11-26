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Житель Кемерова получил 17 лет колонии за убийство двухлетней девочки

Преступление произошло в сентябре 2018 года, когда мужчина присматривал за ребенком своей знакомой

ТАСС, 26 ноября. Суд приговорил 23-летнего мужчину, убившего 2-летнюю девочку в Кузбассе потому что она не хотела умываться, к 17 годам колонии строго режима, говорится в сообщении СУ СК по Кемеровской области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") <...> приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Экспертиза показала, что осужденный отдавал отчет своим действиям.

Ограничение свободы подразумевает, что осужденный после освобождения из колонии будет находится под надзором правоохранительных органов на указанный судом срок.

В сентябре 2018 года осужденный присматривал за ребенком 19-летней знакомой. Двухлетняя девочка опрокинула на себя тарелку с едой. Во время умывания мужчина, разозлившись из-за того, что ребенок отворачивается, направил на нее струю воды. "Когда женщина вернулась домой, злоумышленник рассказал ей о случайной смерти ее дочери, а также пояснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки, и предложил захоронить ее. Мать ребенка поверила ему, и, испугавшись, согласилась вынести ребенка из квартиры. Уже на следующий день они закопали потерпевшую в лесном массиве", - говорится в сообщении.

Забеспокоилась об исчезновении девочки ее прабабушка, которая обратилась в заявлением правоохранительные органы.

"В отношении матери погибшей девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего материалы были переданы в органы полиции", - уточняется в сообщении.

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РоссияКемеровская область
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