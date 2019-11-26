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В Иркутске арестовали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

По версии следствия, 23 ноября мужчина силой усадил ребенка в свой автомобиль, прохожим удалось его освободить

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в похищении девятилетней девочки, арестован в Иркутске, сообщается во вторник на сайте регионального управления СК.

Обвинение предъявлено 48-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего").

По версии следствия, 23 ноября на улице Новаторов в Иркутске в районе торговых складов мужчина насильно усадил в салон своего автомобиля девятилетнюю девочку с целью совершения в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Крики ребенка услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку, вместе они догнали отъезжающий автомобиль, перекрыли ему дорогу и спасли девочку.

Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления. Через несколько часов его задержали. Установлено, что с 2001 года мужчина отбыл два срока за совершение преступлений сексуального характера. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Теги
РоссияИркутская область
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