В Томске прокуратура добилась прекращения сброса в реку стоков канализации

ТАСС, 26 ноября. Томская прокуратура добилась прекращения сброса в городскую реку Ушайку, протекающую у многоквартирных домов, стоков канализации, где ПДК вредных веществ превышались более чем в 450 раз. Стоки без очистки попадали в реку с 2018 года, сообщается во вторник на сайте прокуратуры области.

"Направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию города Томска организовать надлежащее водоотведение, исключающее сброс через бесхозяйную канализационную линию загрязняющих веществ в составе неочищенных сточных вод в природный ручей и реку Ушайка. Решением Советского районного суда г. Томска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении. Бесхозная канализационная сеть демонтирована, стоки прекращены.

Прокуратура в 2018 году по обращению жительницы многоквартирного дома выяснила, что канализационные стоки по бесхозной сети без очистки попадают в реку Ушайка. Замеры показали, что концентрация загрязняющих веществ в них превышала нормативные значения по фосфат-иону в 104 раза, по аммоний-иону - в 130 раз, по биологическому потреблению кислорода (показатель загрязненности органическими веществами) - в 278 раз, по нефтепродуктам - в 454 раза.