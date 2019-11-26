Горнолыжный сезон на одном из комплексов курорта "Белокуриха-2" открывается 30 ноября

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс "Гора Мишина", включающий две километровые трассы, заработает для жителей и гостей Алтайского края 30 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. На "Мишиной горе" действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, среднего уровня сложности", - говорится в сообщении.

Горнолыжный комплекс "Гора Мишина" был открыт для всех желающих в конце января 2019 года на территории строящегося курорта "Белокуриха-2". Помимо него, на территории комплекса также работает горнолыжный комплекс "Гора Глухариная". Предполагается, что в будущем горнолыжные комплексы "Гора Мишина" и "Гора Глухариная" соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога.

"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.