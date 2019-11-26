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Новосибирск проведет конкурс по выполнению второго этапа строительства ледовой арены

Начало выполнения работ запланировано на 1 марта 2020 года

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика для проведения второго этапа строительства ледовой арены в Новосибирске для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Начальная цена контракта - 3,5 млрд рублей, говорится в материалах, размещенных на портале госзакупок.

"Наименование объекта закупки - строительство "Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске". Начальная (максимальная) цена контракта - 3,51 млрд рублей. Начало выполнения работ по контракту - 1 марта 2020 года", - говорится на сайте госзакупок.

Работы по строительству выполняются поэтапно, их планируется завершить до конца августа 2022 года. Финансирует работы региональный и федеральный бюджет. Дата окончания подачи заявок - 11 декабря 2019 года, выбрать подрядчика планируется также 11 декабря.

Конкурс предполагает проведение отделочных работ, установку систем вентиляции и отопления.

В мае 2019 года московская компания "ЭлинАльфа", возводившая ледовый дворец для Универсиады-2019 в Красноярске, стала главным подрядчиком первого этапа строительства ледовой арены в Новосибирске, стоимость контракта составила 5,7 млрд руб. Данный этап включал земляные работы, устройство свайного поля, устройство балок для перекрытий, прокладку трубопроводов отопления и водоснабжения.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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