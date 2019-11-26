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Паводок в Иркутской области

Космонавт Иванишин рассказал детям из Тулунcкого района о своей профессии

Встречу с космонавтом организовал глава региона Сергей Левченко по просьбе директора и учеников школы села Едогон

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Школьники из пострадавшего от наводнения Тулунского района Иркутской области встретились с героем России, летчиком-космонавтом Анатолием Иванишиным, который рассказал им о своей профессии и о космосе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона, отметив, что беседа прошла в школе села Едогон.

"Встречу нашего земляка с ребятами из пострадавших от стихии районов организовал глава региона Сергей Левченко по просьбе директора школы Надежды Зыбайловой и учеников", - сказали в пресс-службе. Левченко отметил, что сейчас Иванишин проходит подготовку для участия в предстоящих космических программах, поэтому его приезд стал возможен с личного разрешения руководителя Центра подготовки космонавтов.

"Гость рассказал о своих полетах, устройстве космических кораблей и скафандров, подготовке к полетам и многом другом, также ребята смогли задать вопросы космонавту, к примеру, о том, как он относится к современным фильмам о полетах в космос", - продолжил представитель пресс-службы. В свою очередь, летчик-космонавт отметил, что, приехав в пострадавший от стихии район, ожидал увидеть людей, которые в силу событий находятся в сложном положении. "А увидел жизнерадостных, оптимистичных людей", - цитирует пресс-служба слова Иванишина.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках заседаний патриотического клуба, действующего уже около30 лет, школьники и молодежь Тулунского района встречаются с известными людьми старшего поколения. В разные годы здесь побывали почетный гражданин Иркутской области Николай Романкевич, родители погибших и ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, писатель Валентин Распутин. Также при клубе проходят выставки школьного творчества, выступления детских и взрослых музыкальных коллективов и другие мероприятия. "Та патриотическая работа, которую вы ведете, служит примером для многих школ и других организаций не только в Иркутской области", - сказал, в свою очередь, губернатор региона, также присутствовавший на мероприятии.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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