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Три человека погибли в ДТП в Томской области

Toyota Corona и Nissan Note столкнулись на 214-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево

ТОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении во вторник Toyota Corona и Nissan Note на трассе Томск - Колпашево в Томской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня 26 ноября около 15 часов 20 минут на 214-м километре автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево произошло столкновение автомобилей Toyota Corona и Nissan Note. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также пассажир автомобиля Nissan погибли на месте", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияТомская область
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