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Осужденного за хищение алтайского депутата не лишат полномочий до решения по апелляции

Ирину Теплову 26 ноября суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) не намерены лишать полномочий свою коллегу Ирину Теплову, которой 26 ноября суд вынес приговор за хищение 115 млн рублей у госпредприятия, депутаты дождутся решения апелляционной инстанции, которая может изменить условный срок на другое наказание, сообщили журналистам в пресс-службе парламента.

"Любое вступившее в законную силу решение суда, связанное с лишением свободы - хоть условный, хоть реальный срок - в отношении депутата краевого парламента является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. В ситуации с Ириной Георгиевной [Тепловой] не исключаю, что в апелляционной инстанции может быть вынесено решение о замене условного срока на иное, не связанное с лишением свободы. Во всяком случае, Ирина Георгиевна уверена в своей невиновности и твердо намерена подавать апелляцию - до этого времени, делать какие-то предположения преждевременно", - процитировали в пресс-службе председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрея Осипова

26 ноября пресс-служба СУ СК по региону сообщило, что два сотрудника "Федерального научно-производственного центра "Алтай" признаны виновными в пособничестве в растрате, содействии хищению в особо крупном размере чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения. Общая сумма хищений на предприятии составила более 115 миллионов рублей.

Гендиректор от имени предприятия заключил договоры подряда с организациями, которые возглавляли его сотрудники. Они подписывали подложные акты приема-сдачи выполненных работ, создавали фиктивные основания для перечисления средств.

Суд назначил подсудимым, одна из которых - депутат Заксобрания (Ирина Теплова) по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, каждый из осужденных должен выплатить штраф - 1 млн рублей. В отношении гендиректора ФНПЦ дело прекратили в связи со смертью.

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