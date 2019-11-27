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В Новосибирске СК проверяет видео из соцсети, на котором группы подростков избивают детей

По сообщениям пользователей "ВКонтакте", таким образом нападающие вымогают деньги у тех, кто младше

ТАСС, 27 ноября. Следователи проверяют две видеозаписи из социальной сети "ВКонтакте", на которых группы подростков избивают детей на одной из улиц Новосибирска. Видео были размещены во вторник в одной из городских групп. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по области.

На видео большие группы подростков в спортивной одежде нападают на детей, толкают и пинают ногами. По сообщениям пользователей, разместивших видео, ситуация продолжается год - подростки побоями вымогают деньги у тех, кто младше. Как утверждают пользователи, обращения в правоохранительные органы ситуации не меняют.

"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района Новосибирска", - говорится в сообщении.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияНовосибирская область
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