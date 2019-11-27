В Новосибирске СК проверяет видео из соцсети, на котором группы подростков избивают детей

ТАСС, 27 ноября. Следователи проверяют две видеозаписи из социальной сети "ВКонтакте", на которых группы подростков избивают детей на одной из улиц Новосибирска. Видео были размещены во вторник в одной из городских групп. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по области.

На видео большие группы подростков в спортивной одежде нападают на детей, толкают и пинают ногами. По сообщениям пользователей, разместивших видео, ситуация продолжается год - подростки побоями вымогают деньги у тех, кто младше. Как утверждают пользователи, обращения в правоохранительные органы ситуации не меняют.

"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района Новосибирска", - говорится в сообщении.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.