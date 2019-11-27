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УФАС не нашло нарушений в установке цен на гречиху в Алтайском крае

По данным ведомства, рост цен на зерно и крупу связан с перепроизводством прошлых лет
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© Юрий Смитюк/ТАСС

БАРНАУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Алтайское краевое Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) не нашло нарушений антимонопольного законодательства при проверке ситуации с ценовой политикой на гречиху в регионе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Как сообщали в начале ноября ТАСС в краевом минсельхозе, закупочные цены на гречиху в регионе - лидере по производству гречихи в России - начали расти и восстановились после нескольких лет снижения. Они приблизились к уровню 2014-2015 годов в связи с тем, что урожай в этом году будет получен в меньшем объеме по сравнению с прошлыми аграрными сезонами. По данным Алтайкрайстата, за девять месяцев 2019 года закупочные цены на гречиху выросли на 9,1%, а на гречневую крупу - на 21,6%. Средняя цена гречихи составила около 13,3 тыс. рублей за тонну, гречневой крупы, продающейся в рознице, - 30,5 рублей за кг.

"По итогам комплексной проверки фактов нарушения антимонопольного законодательства не установлено. Мониторинг ситуации, в том числе политики ценообразования участников рынка, проведен во всех звеньях производственной цепочки для выявления возможных признаков соглашений по установке и поддержанию цен на рынке. Дополнительно проведены проверки розничного сектора торговли", - говорится в сообщении.

По данным антимонопольного ведомства, рынок гречихи в крае высококонкурентный - культуру выращивают более 1,2 тыс. компаний, переработкой занимаются более 30 предприятий. Бизнес ведет самостоятельную политику продаж и ценообразования в зависимости от конъюнктуры рынка. Недостатка гречихи в крае нет, как и создания искусственного дефицита - урожая хватит для плановой загрузки перерабатывающих предприятий.

Рост цен на зерно гречихи и гречневую крупу произошел, по данным УФАС, по объективным причинам - он связан с перепроизводством прошлых лет. С 2014 по 2018 годы цены на гречиху были низкими - доходили до 5 тыс. рублей за тонну, при этом росли цены на минеральные удобрения, ГСМ и запчасти для техники. С учетом этих факторов складывалась ситуация у переработчиков, а стоимость крупы в рознице зависит от общей экономической ситуации.

Также УФАС проверило информацию, распространенную в СМИ, о том, что алтайские поставщики направили крупным федеральным торговым сетям письма о предстоящем росте цен на гречку. Этот факт имел место, но первенство в формировании цен и направлении информации принадлежит поставщикам европейской части РФ - в центральных регионах конъюнктура рынка сложилась на месяц ранее.

Цены на гречку

Последние несколько лет цены на гречиху снижались из-за перепроизводства. В этом году в регионе, по предварительным данным, получено 390 тыс. тонн гречихи - половина общероссийского производства, но это в полтора раза ниже объема прошлогоднего урожая, который составил более 550 тыс. тонн. По данным Минсельхоза, из-за больших переходящих остатков рекордного урожая 2017 года - 694 тыс. тонн после доработки - прошлогодние закупочные цены на сырье были ниже себестоимости производства, и в течение года колебались от 4 до 9 тыс. рублей за тонну.

Теги
РоссияАлтайский край
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