Россельхознадзор пресек контрабанду леса из Сибири на 600 млн рублей

ТАСС, 27 ноября. Канал контрабанды из Сибири леса на 600 млн рублей был пресечен с помощью автоматизированных систем Россельхознадзора, подозреваемые задержаны. Об этом сообщается в среду на сайте управления надзорного ведомства по Томской области.

"Сведения, содержащиеся в ведомственной ФГИС "Аргус-Фито" и иные материалы, предоставленные Управлением Россельхознадзора по Томской области региональным силовым структурам, послужили в целях пресечения организации канала контрабанды томского леса в страны ближнего зарубежья <...>. Общая стоимость экспортируемой древесины хвойных пород подозреваемыми за рубеж может превысить 600 млн. рублей <...>. Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы в ходе обысков в Томске и Новосибирске изъяли документы, компьютерную технику, печати различных юридических лиц, банковские карты и деньги в сумме более 8 млн рублей. Также на государственной границе России в Омской области задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами.

Программа "Аргус-Фито"автоматизирует оформление и учет документов фитосанитарного надзора на древесину. В ней ведут единую базу фитосанитарных документов и отслеживают отправителей и получателей лесопродукции.