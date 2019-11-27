В Иркутске к четырем годам тюрьмы приговорили водителя, сбившего девять полицейских

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, который в июле 2018 года, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, сбил на мосту девять полицейских, оформлявших материалы о нарушении на другого водителя. Об этом в среду сообщается на сайте Свердловского районного суда Иркутска.

"27 ноября судом вынесен приговор водителю, который в 2018 году, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил на иркутском мосту наезд на инспекторов ГИБДД. <…> Приговором Свердловского суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчина также на три года лишен права управления транспортными средствами.

Как сообщал ТАСС, 29 июля 2018 года около 01:00 (20:00 мск 28 июля) нетрезвый водитель врезался в сотрудников ГИБДД, когда они оформляли протокол о нарушении на другого автомобилиста. В результате ДТП пострадали девять полицейских.