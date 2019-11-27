Педагоги школ и детсадов в Абакане получат авансовые выплаты с задержкой

ТАСС, 27 ноября. Педагогические работники школ и детских садов Абакана (Хакасия) в ноябре с опозданием получат авансовые выплаты из-за не вовремя переведенных субвенций из регионального бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Это средства которые республиканский бюджет обязан в виде субвенций пересылать в городской бюджет, чтобы люди вовремя получали аванс и зарплату. Республиканский бюджет еще не перечислил, хотя срок выплаты аванса был 22 ноября", - сказали в мэрии. Там не уточнили количество педагогических работников, не получивших вовремя аванс.

По данным мэрии, речь идет о сумме порядка 30 млн рублей. Также в городской администрации отметили, что эти средства пойдут через казначейство и поступят в городской бюджет. "Затем город направит эти деньги в учреждения, а учреждения отправят средства на банковские карточки. Это займет какое-то время", - отметил собеседник агентства, не уточнив точные сроки выплат.

Также в мэрии отметили, что работники школ и детсадов, не относящиеся к педагогическому составу, получили авансы вовремя, так как средства на эти цели выделяются муниципалитетом.

В республиканском Минфине отметили, что средства на субвенции на выплату отправлены в среду. Задержки там пояснили необходимостью выплат по бюджетному кредиту.