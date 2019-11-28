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Новосибирские власти проверят информацию об избиении ученицы в одной из школ

По данным местных СМИ, в результате конфликта девочку сильно пнул одноклассник

ТАСС, 28 ноября. Комиссия Минобразования Новосибирской области проведет проверку по информации об избиении ученицы школы № 183 в административном центре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

По данным местных СМИ, ранее второклассницу выгнали с классного чаепития, потому что ее родители не сдали деньги. Ребенка поддержали горожане, устроив девочке чаепитие в развлекательном центре. По итогам внутренней проверки в школе запретили чаепития, что стало причиной нового конфликта - девочку сильно пнул одноклассник.

"Для проверки появившейся в СМИ информации об избиении школьницы в школе № 183 в образовательное учреждение направлена совместная комиссия Министерства образования Новосибирской области и мэрии города Новосибирск. Комиссия проверит все факты, встретится с родителями и руководством школы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по итогам проверки будут приняты, в том числе, управленческие решения.

Теги
РоссияНовосибирская область
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