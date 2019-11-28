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В Алтайском крае в первом чтении приняли стратегию развития региона до 2035 года

Ее реализация потребует 7 трлн рублей

БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) приняли в четверг в первом чтении стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. На ее реализацию потребуется порядка 7 трлн рублей, сообщил журналистам спикер заксобрания Александр Романенко.

Алтайский край - аграрный регион с населением 2,3 млн человек, большая часть людей там проживает в сельской местности - порядка 43%. Алтайский край попал в список десяти регионов со слабой экономикой, куратором региона был назначен глава Минтруда Максим Топилин. Министерство в 2019 году запустило пилотный проект по анализу причин бедности в нескольких регионах страны, в том числе в Алтайском крае. Регион с лета 2019 года занимается подготовкой Стратегии-2035.

"Важный документ, который мы приняли [в первом чтении] - "Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года". <…> Будем над ним работать плотно и торопиться по принятию во втором чтении не будем: проведем ряд встреч с общественностью, с экспертами. На ее реализацию потребуется более 7 трлн рублей, в том числе, большой объем [из] внебюджетных источников", - сказал Романенко.

По его словам, ориентировочное время принятия закона во втором и окончательном чтении - январь-февраль 2020 года. Романенко пояснил, что для реализации такого дорогостоящего и масштабного проекта необходимо приглашать к работе крупных инвесторов. Спикер АКЗС подчеркнул, что главные показатели в стратегии - дальнейший рост благосостояния людей, развитие и улучшение комфортного проживания граждан в крае. Романенко отметил, что в направлениях развития, которые учитываются в стратегии, взаимосвязано все - благоустройство населенных пунктов, развитие экономики, рост заработной платы и развитие социальной инфраструктуры.

Как пояснил министр экономического развития края Павел Дитятев, после принятия документа в первом чтении стратегия должна будет согласовываться с Минэкономразвития РФ, это займет порядка одного-двух месяцев. Министр отметил, что при подготовке документа в крае было проведено порядка 20 мероприятий для обсуждения стратегии, включая встречи с бизнесом, общественниками и жителями края. По его словам, в регионе выявлен запрос на создание промышленных и технопарков, поддержку предприятий, которые осуществляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также гражданам нужно развитие муниципалитетов.

Стратегия-2035

По данным АКЗС, главная цель стратегии - сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста. Среди прогнозных параметров и целей в документе - благоприятные демографические тренды и высокие параметры уровня жизни. Так, рост численности населения предполагается с 2028 года, размер заработной платы в 2035 году может увеличиться в 4,5 раза относительно 2018 года, когда еще не была начата реализация национальных проектов.

Большое внимание в стратегии уделено экономической составляющей, в частности - росту валового регионального продукта (ВРП). Предполагается, что к 2024 году, когда завершится плановая реализация нацпроектов, ВРП вырастет в 1,2 раза по отношению к 2018 году, а 2035 году - уже в 4,4 раза к 2018 году. Стратегия для аграрного региона предполагает формирование производства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, выпуск экологически чистых продуктов, увеличение экспорта и создание условий для повышения уровня жизни на селе.

Также в документе подчеркивается необходимость повышения конкурентоспособности промышленности. К примеру, как сообщал ранее министр экономического развития края Павел Дитятев, экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Алтайского края к 2035 году планируется увеличить до $1 млрд. Объем выпуска промышленной продукции в Алтайском крае к 2035 году в целевом прогнозе Стратегии-2035, составит 1,4 трлн рублей.

Программа предусматривает развитие социальной сферы: это повышение качества соцобслуживания и уровня жизни граждан, увеличение продолжительности жизни и снижение уровня смертности, создание условий для занятий спортом, доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повышение качества и доступности образования и медицины и многое другое.

Теги
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