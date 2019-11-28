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Трофейное знамя и награды участников первой чеченской кампании представили в Иркутске

На выставке посетители также могут ознакомиться с образцами обмундирования и снаряжения, увидеть осколки самодельных взрывных устройств

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Личные вещи военнослужащих и сотрудников МВД из Иркутской области, трофейное знамя и награды представили в Иркутске на выставке, посвященной 25-летию начала первой чеченской кампании. Об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий филиалом "Солдаты Отечества" Музея истории города Сергей Трофименко.

Согласно указу президента РФ о пресечении действий незаконных вооруженных формирований, 11 декабря 1994 года на территорию Чечни были введены подразделения Минобороны и внутренних войск МВД РФ. Дата считается днем начала первой чеченской кампании, которая продлилась до 31 августа 1996 года.

"Ценность выставки в том, что, во-первых, юбилей, пусть печальных событий, но это дата, которую стоит помнить, во-вторых, все экспонаты - это чьи-то судьбы. Мы включили в экспозицию то, что связано с незаконным вооруженными формированиями, награды наших земляков, трофейное знамя, которое привезли наши сотрудники МВД, ездившие на Северный Кавказ в командировки", - сказал он.

На выставке посетители могут ознакомиться с образцами обмундирования и снаряжения, в том числе увидеть маскировочный костюм "Леший", осколки самодельных взрывных устройств, выстрелы к гранатомету, аналогичные тем, что иркутские бойцы ОМОН находили в бандитских схронах под Аргуном. Среди наград на выставке есть нагрудные знаки военнослужащих, медаль Суворова, выданная уроженцу Иркутской области Константину Кривых за спасение тяжелораненого офицера и организацию его доставки в госпиталь.

По словам Трофименко, экспонаты для выставки предоставили участники боевых действий и их семьи. Некоторые вещи переданы музею в постоянное пользование, некоторые - во временное. Выставка будет открыта до марта 2020 года.

Теги
РоссияИркутская область
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