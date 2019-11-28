Иркутский поселок, где ввели режим ЧС, попросил создать запас угля из областного резерва

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти поселка Железнодорожный в Иркутской области обратились в региональное Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта с просьбой выделить муниципалитету топливо из аварийно-технического запаса в связи с дефицитом угля на котельных. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель поселковой администрации.

Из-за нехватки топлива в поселке 27 ноября был введен режим чрезвычайной ситуации, снять его планируется 29 ноября. "Топлива осталось на восемь суток при том, что в муниципалитете должен быть нормативный запас на две недели. Дефицит топлива связан с долгом населения перед ресурсоснабжающей организацией, задолженность составляет 49 млн рублей. Обратились в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с просьбой выделить уголь из аварийно-технического запаса. По предварительной информации, заявка одобрена", - сказал собеседник агентства.

Поселок городского типа Железнодорожный с населением порядка 6 тыс. человек находится на северо-западе Иркутской области.