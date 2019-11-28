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Перинатальный центр в Новосибирске планируют достроить к весне 2021 года

В 2020 году объект планируется передать под монтаж специализированного медоборудования

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют закончить в первом квартале 2021 года строительство областного перинатального центра, который первоначально планировалось запустить еще в 2015 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в четверг министр строительства региона Иван Шмидт.

Строительство перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств строительство остановили. После этого власти региона неоднократно пытались изыскать средства на продолжение проекта, привлекая даже частных инвесторов, и лишь летом 2019 года строительство удалось возобновить.

"Планируем, что в 2020 году мы все-таки закончим [перинатальный центр] и передадим его под монтаж специализированного медоборудования. Строительно-монтажные работы закончатся максимум в первом квартале 2021 года", - сказал Шмидт.

Министр отметил, что на сегодняшний день в строящемся объекте установлен тепловой контур, подведены все коммуникации, ведутся работы по отделке, а также проведен конъюнктурный анализ части необходимого медицинского оборудования.

Строительство перинатального центра в Новосибирской области ведет местный подрядчик "Бердский строительный трест". Учреждение будет предназначено для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи. Перинатальный центр рассчитан на 213 коек, и также поликлиническое отделение на 100 мест для взрослых и 60 мест для детей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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