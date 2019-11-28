С декабря на Западно-Сибирской железной дороге сократят время движения 48 поездов

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Новый график движения на Западно-Сибирской железной дороге, который вводится с 8 декабря и действует до 12 декабря следующего года, предусматривает сокращение времени движения 48 пассажирских поездов при том, что в действующем графике стали двигаться быстрее только 15 составов, сообщил в четверг пресс-центре ТАСС заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

"Новый график 2019-2020 года будет вводиться с 8 декабря 2019 года и действовать по 12 декабря 2020 года. На полигоне будет курсировать 74 пары пассажирских поездов, их них 41 поезд - это поезд формирования Западно-Сибирского филиала. <…> При разработке графика мы ускорили 48 пассажирских поездов, 30 - наших (формирования Западно-Сибирского филиала Федеральной пассажирской компании, являющейся дочерней компанией ОАО "РЖД" - прим. ТАСС)", - сказал Булгаков.

В частности, сократилось время движения поездов № 117 сообщением Новосибирск - Москва (на 39 минут), № 123 сообщением Новосибирск - Белгород (42 минуты), № 153 Новосибирск - Анапа (1 час 35 минут), № 127 Красноярск - Адлер (1 час 6 минут).

Булгаков добавил, что в новом графике продолжится объединение маршрутов поездов, вследствие чего появятся, в частности, поезда сообщением Омск - Владивосток и Абакан - Москва.