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В Новосибирске новогоднюю елку установят в сквере театра оперы и балета

Ранее ее устанавливали на площади Ленина

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Театральный сквер перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в 2019 году станет центральной площадкой празднования Нового года в Новосибирске, здесь планируют установить елку и залить каток. Смена площадки позволит не усложнять транспортную ситуацию на главной площади города, сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

"Центральной площадкой празднования Нового года в этом году станет Театральный сквер перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета - здесь установят главную елку Новосибирска и зальют каток", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее елку устанавливали в нескольких сотнях метров от театра, на главной площади Новосибирска - площади Ленина, а саму улицу Ленина в течение нескольких лет на период праздников делали пешеходной. Отмечается, что монтаж главной городской елки начнется в начале декабря, открыть ее планируется к середине месяца. Как отмечает пресс-служба, в связи с тем, что в Центральном парке, где обычно организовывали каток, появился светомузыкальный фонтан, организация катка стала невозможной. Площадь катка на центральной аллее Театрального сквера составит 2,2 тыс. кв. метров.

"Мы переносим главную елку в Театральный сквер, во-первых, для того, чтобы не усложнять транспортную ситуацию на площади Ленина и не создавать дополнительных трудностей водителям и пассажирам в новогодние каникулы. Во-вторых, мы хотим подчеркнуть значимость нашего театра оперы и балета, которому в 2020 году исполняется 75 лет", - приводит пресс-служба слова мэра Анатолия Локотя.

Сквер планируется украсить декорациями и арками, а также подсветить фасад театра гирляндами разной мощности и организовать в сквере две декоративно-световые фотозоны.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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