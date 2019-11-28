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СК возбудил дело по факту проживания семьи с тяжелобольным ребенком в бараке Новосибирска

По информации ведомства, местные власти отказываются признать дом аварийным и переселить жителей в пригодное жилье

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. После проверки информации, появившейся в сюжете одного из федеральных каналов о нарушении жилищных прав малоимущей семьи, члены которой страдают тяжелыми заболеваниями и при этом проживают в непригодном для жизни бараке в Кировском районе Новосибирска, было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Следственными органами после проведения всесторонней и объективной проверки обстоятельств, озвученных в эфире одного из федеральных каналов о нарушении жилищных прав семьи, проживающей на территории Кировского района Новосибирска, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, в сюжете телеканала рассказывалось о том, что ребенок в семье тяжело болен, а один из его родителей с недавнего времени борется с онкологическим заболеванием. При этом в одной из комнат квартиры недавно обрушился потолок, жильцы подперли его деревянной балкой. В помещении постоянно сыро, имеются дыры в стенах, а также многочисленные очаги плесени. В доме ни разу не проводился капитальный ремонт, из-за чего жильцы опасаются за свою жизнь.

"Местные власти отказываются признать дом аварийным и переселить граждан в пригодное жилье. Единственное, что было предложено семье в качестве альтернативного варианта, квартира в соседнем доме, которая по своему состоянию мало отличается от предыдущей. При этом семья имеет полное право на получение новой квартиры как малообеспеченная, но в списке очередников на достойное жилье ее нет до сих пор", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования уголовного дела в администрации района проведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела, допрашиваются в качестве свидетелей работники управляющей компании и администрации района, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Теги
РоссияНовосибирская область
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