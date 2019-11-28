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Новая система обращения с ТКО

Оператора по обработке отходов на севере Красноярского края определят до конца года

Власти региона в этом году провели актуализацию технологических зон, где будут работать регоператоры, их количество сократилось до 14

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Регионального оператора по обработке коммунальных отходов на севере Красноярского края определят до конца этого года. Об этом на Енисейском экологическом форуме сообщил министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". В Красноярском крае были выбраны региональные операторы лишь в 15 из 19 технологических зон. В 2019 году власти региона провели актуализацию технологических зон, их количество сократилось до 14.

"В этом году провели актуализацию схемы и объединили пять северных территорий, которые входят в одну технологическую зону и получили одну большую северную территорию, конкурс на определения оператора прошел, и есть у нас понимание, что такой оператор будет", - сказал Корчашкин. В пресс-службе ведомства уточнили, что региональный оператор на севере края будет назван до конца года.

Нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Енисейский экологический форум проходил в Красноярске 27-28 ноября. На форуме обсуждались вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрения ресурсосберегающих технологий, охране окружающей среды.

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Теги
РоссияКрасноярский крайНовая система обращения с ТКО
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