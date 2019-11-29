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В Тулуне создана территория опережающего развития

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, реализация проектов в рамках ТОР позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР), предполагающая предоставление льгот бизнесу, реализующему новые инвестпроекты, создана в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области. Соответствующие документы подписаны в правительстве РФ, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

"На заседании правительственной комиссии [по ликвидации последствий паводка в Иркутской области] ее председатель Виталий Мутко объявил, что подписан документ о создании территории опережающего развития. Все льготы, которые существуют у нас в стране, будут действовать в рамках города Тулуна, чтобы бизнес мобилизовать", - сказал Левченко.

Заявку на создание ТОР в Тулуне подавали власти Иркутской области. Были определены потенциальные резиденты. Это, в частности, завод стеклокомпозитов, его планируется создать на базе бывшего стекольного завода, а также компании, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов, производством домокомплектов, кондитерских изделий. По словам Левченко, реализация проектов позволит создать полторы тысячи рабочих мест.

Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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