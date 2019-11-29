Военный суд оставил в СИЗО директора новосибирского оборонного НИИ

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд отклонил жалобу защиты управляющего директора АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" (НИИЭП) Амира Алямова, который 13 ноября был арестован решением военного гарнизонного суда Новосибирска. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в окружном суде.

"Жалоба со стороны защиты Алямова была рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Решение судьи гарнизонного суда оставлено в силе", - сообщила собеседница агентства.

Алямов был задержан 11 ноября. Через два дня ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Алямов был задержан по подозрению в совершении ряда преступлений. В окружном военном суде не уточнили, что вменяется Алямову.

АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" разрабатывает и производит системы локации, бортовые вычислительные машины и автоматику для военной техники, входит в научно-производственный концерт "Техмаш" Ростеха.