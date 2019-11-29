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Новосибирский оперный театр остался без отопления в день премьеры

В связи с аварийным ремонтом на теплотрассе также отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новосибирский академического театра оперы и балета (НОВАТ) в день премьерного показа балета "Драгоценности" остался без отопления из-за аварийного ремонта теплотрассы. Без тепла также остались еще 24 многоквартирных дома в районе театра, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"В связи с аварийным ремонтом на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина с 06:00 (02:00 по мск) 29 ноября отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов. Было обнаружено три повреждения. В 12:00 (08:00 по мск) энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Это затронуло Новосибирский театр оперы и балета", - сообщили в пресс-службе СГК.

Там отметили, что ремонтные бригады работают на трех участках теплотрассы и стараются завершить работу как можно быстрее. Ведется контроль температуры внутри театра. Энергетики планируют закончить ремонт в этот же день до 22:00 (18:00 по мск).

Как уточнили в пресс-службе СГК, НОВАТ будет подключен к теплоснабжению к 18:00 (14:00 мск) до начала премьерного показа. По состоянию на 15:00 (11:00 мск) температура большом зале театра составляла 25 градусов, на сцене 23 градуса. Для поддержания комфортной температуры в здании театра установлены тепловые пушки.

В Новосибирском театре оперы и балета на 29 ноября анонсирована премьера балета "Драгоценности", созданного основоположником американского классического балета Джорджем Баланчиным. НОВАТ станет третьим российским театром, которому было предоставлено право его постановки. В пресс-службе театра ТАСС сообщили, что коммунальная авария не повлияла на работу театра.

"На данный момент в театре комфортная температура. Мы работаем в штатном режиме, премьера балета, конечно, перенесена не будет. Мы в любом случае обеспечим комфорт зрителей", - отметила пресс-секретарь театра.

В новость были внесены изменения (12:26 мск) - добавлен четвертый абзац.

Теги
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