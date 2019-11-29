Сменился директор новосибирского филиала РАНХиГС, где преподаватели жаловались на зарплаты

ТАСС, 29 ноября. Директор Сибирского института управления (СИУ) - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), где преподаватели жаловались на низкие зарплаты, уволился, сообщается в пятницу на сайте новосибирского филиала вуза. Исполняющим обязанности директора филиала академии назначена заместитель директора института Надежда Кирилова.
Ранее работники сибирского филиала РАНХиГС написали открытое обращение для СМИ, в котором высказывали недовольство работой директора института Сергея Сверчкова из-за крайне низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа. Сотрудники также были недовольны тем, что Сверчков, по их мнению, исказил информацию о стоимости часа работы, которую озвучил публично, - до 1 тыс. рублей в час, не рассказав, что такой доход достигается за счет высочайшей нагрузки на преподавателя. По словам сотрудников, реальная стоимость преподавательского часа - 210 рублей в час. Позже они обратились к ректору РАНХиГС. Директор был не согласен с претензиями.
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"29 ноября 2019 г. в соответствии с приказом ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ исполняющим обязанности директора Сибирского института управления - филиала РАНХиГС назначена Надежда Кирилова", - говорится в сообщении.
Кирилова с 2013 года являлась заместителем директора института по учебной работе. В 1997 году закончила Сибирскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", кандидат юридических наук, член совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при губернаторе Новосибирской области.
Сибирский институт управления (СИУ) РАНХиГС ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В структуре СИУ РАНХиГС - 5 факультетов, 16 кафедр, аспирантура. В институте обучается около 9 тыс. студентов, из них почти 3,2 тыс. - на очной форме обучения.