В Новосибирском театре оперы и балета восстановили теплоснабжение

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ), который в полдень 29 ноября остался без отопления из-за аварийного ремонта теплотрассы, подключен к теплоснабжению. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Аварийный ремонт на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина в Новосибирске был начат в 06:00 (02:00 мск) 29 ноября, было отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов. Специалисты обнаружили три повреждения теплотрассы. В 12:00 (08:00 мск) энергетикам пришлось расширить зону отключения, в которую попал Новосибирский театр оперы и балета. Энергетики планировали восстановить теплоснабжение в театре к 18:00 (14:00 мск).

"С 17:10 (13:10 мск) энергетики сузили зону отключения - театр оперы и балета подключен к теплоснабжению. Система отопления театра запущена. Температура в большом зале и на сцене составляет 24 градуса", - сообщили в пресс-службе СГК.

В пресс-службе компании также отметили, что теплоснабжение 24 жилых домов возобновят к 22:00 (18:00 по мск).

По информации пресс-службы НОВАТ, коммунальная авария не повлияла на работу театра. До ее устранения температура в большом зале театра составляла 25 градусов, на сцене - 23 градуса. Для поддержания комфортной температуры в здании театра установлены тепловые пушки.

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года.