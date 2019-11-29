{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирском театре оперы и балета восстановили теплоснабжение

Тепло в 24 жилых дома планируется дать к 18:00 мск

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ), который в полдень 29 ноября остался без отопления из-за аварийного ремонта теплотрассы, подключен к теплоснабжению. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Аварийный ремонт на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина в Новосибирске был начат в 06:00 (02:00 мск) 29 ноября, было отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов. Специалисты обнаружили три повреждения теплотрассы. В 12:00 (08:00 мск) энергетикам пришлось расширить зону отключения, в которую попал Новосибирский театр оперы и балета. Энергетики планировали восстановить теплоснабжение в театре к 18:00 (14:00 мск).

"С 17:10 (13:10 мск) энергетики сузили зону отключения - театр оперы и балета подключен к теплоснабжению. Система отопления театра запущена. Температура в большом зале и на сцене составляет 24 градуса", - сообщили в пресс-службе СГК.

В пресс-службе компании также отметили, что теплоснабжение 24 жилых домов возобновят к 22:00 (18:00 по мск).

По информации пресс-службы НОВАТ, коммунальная авария не повлияла на работу театра. До ее устранения температура в большом зале театра составляла 25 градусов, на сцене - 23 градуса. Для поддержания комфортной температуры в здании театра установлены тепловые пушки.

Новосибирский академический театр оперы и балета называют ровесником Победы - он открылся 12 мая 1945 года.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Песков подтвердил планы Путина участвовать в открытии новых газопроводов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС