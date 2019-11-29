Фонд развития моногородов готов выделить 1,1 млрд рублей трем городам Сибири в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов готов поддержать заявки по развитию инфраструктуры трех сибирских моногородов в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Хакасии и выделить им на эти цели в 2020 году 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу по видеосвязи заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор фонда Ирина Макиева.

"Три города планируют подаваться на заявки на инфраструктуру на следующий год: [поселок] Линево в Новосибирской области на 500 млн рублей во втором квартале 2020 года, [город] Черногорск в Хакасии на 100 млн рублей и [город] Саянск в Иркутской области на 500 млн рублей. Мы готовы в таком объеме поддерживать моногорода Сибирского федерального округа (СФО)", - сказала Макиева на совещании по вопросам функционирования ТОР в СФО, проходящем в Новосибирске.

Она напомнила, что с учетом сезонности строительных работ регионы, которые хотят получить средства на развитие инфраструктуры, должны предоставить все необходимые документы до конца 2019 года. "Мы готовы поддерживать моногорода СФО, однако их представители должны понимать, что конкурс на получение средств проходит в феврале, стройка начинается в марте или даже в апреле. При этом деньги идут только на один финансовый год, поэтому документально все подготовить нужно уже сейчас", - сказала Макиева.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Фонд занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в том числе софинансированием расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах.