Первый виртуальный зал в Новосибирской области покажет фестиваль из Франции

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал, открывшийся в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии в рамках нацпроекта "Культура", покажет до конца сезона 2019-2020 гг. 26 концертов. Об этом сообщила ТАСС замгенерального директора филармонии, куратор проекта Алена Болквадзе.

"Всего в виртуальном зале до конца сезона 2019-2020 года будет показано 26 концертов. Наша программа... уникальна тем, что включает международную часть. В течение полугода велись переговоры о трансляциях музыкального фестиваля во французском городе Экс-ан-Провансе - это один из самых знаменитых фестивалей мира, известный своими потрясающими театральными и концертными постановками", - рассказала Болквадзе.

По ее словам, в программу виртуального концертного зала также входит детский блок.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, в виртуальном зале, который стал первым в регионе, будут транслировать и концерты Транссибирского арт-фестиваля. Кроме того, в рамках программы в 2020 году состоятся прямые и отложенные трансляции концертов Московской и Санкт-Петербургской филармоний.

По информации пресс-службы правительства региона, в 2021 году Новосибирская область вновь примет участие в конкурсном отборе Минкультуры России, инициировав создание виртуальных концертных залов в Доме культуры районного поселка Ордынское и во дворце культуры города Бердска.

В 2019 году Новосибирская область по итогам конкурсного отбора получила трансферт на создание виртуального концертного зала Новосибирской государственной филармонии в объеме 5,76 млн рублей. Были проведены работы по монтажу современного светодиодного экрана, позволяющего зрителям виртуального концертного зала смотреть трансляции программ с эффектом присутствия.

О виртуальных концертных залах

В рамках нацпроекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 таких залов. Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.