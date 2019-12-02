Жители Искитима остались без флюорографических аппаратов

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Последний остававшийся исправным флюорограф в городе Искитим под Новосибирском, который, по данным Минприроды РФ, является одним из самых загрязненных городов России, вышел из строя. Как сообщили в понедельник ТАСС в городской поликлинике № 2, где он был установлен, аппарат вышел из строя 29 ноября.

В Искитиме всего два государственных медицинских учреждениях, где жители могли пройти флюорографию, однако в поликлинике № 1 аппарат находится в ремонте с лета 2019 года. Передвижной флюограф также сломался, следует из сообщения на сайте учреждения. До недавнего времени жители пользовались ФЛГ-аппаратом в поликлинике № 2.

"Пока не работает [ФЛГ-аппарат]. В пятницу вечером как раз сломался. Сегодня приезжали рабочие, посмотрели, завтра будет известен результат", - сказали в поликлинике № 2.

Как пояснил агентству источник в городской администрации, этот флюорограф был последним исправным и теперь жители Искитима пройти флюорографию в государственных медучреждениях города не могут. "Тот, что сломался в пятницу, должны починить в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

В сентябре Минприроды РФ определило 22 города РФ с самым высоким уровнем загрязнения воздуха за 2018 год. В рейтинг попали 22 города, в том числе Искитим, в котором рост концентрации всех основных загрязняющих веществ, по данным Минприроды, наблюдается последние пять лет. В Искитиме проживает 57 тыс. человек.