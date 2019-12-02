Власти Кузбасса намерены отменить налог на транспорт для владельцев электрокаров

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вынес на рассмотрение Законодательного собрания региона инициативу об освобождении от транспортного налога владельцев автомобилей с электродвигателями, чтобы таким образом поддержать переход населения на экологичный вид транспорта. Налоговую льготу планируется ввести на пять лет, сообщил в понедельник на своей официальной странице в Instagram губернатор Сергей Цивилев.

"Электрические автомобили - это самый экологичный вид транспорта, но на сегодняшний день в Кузбассе их всего 64. Чем больше людей пересядут на электрические машины, тем меньше вредных выбросов будет в городах. Поэтому мы решили освободить всех владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога на пять лет", - написал Цивилев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, парламент Кузбасса рассмотрит данную законодательную инициативу на ближайшей сессии, которая состоится 11 декабря. Планируется, что налоговые льготы начнут действовать с 1 января 2019 года, чтобы уже в 2020 году владельцы электротранспорта в регионе могли не платить налог. От уплаты транспортного налога должны быть освобождены как физические, так и юридические лица вне зависимости от мощности двигателей их электромобилей и количества находящихся в собственности транспортных средств.