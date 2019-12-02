В Гидрометцентре прогнозируют "сумасшедшие" скачки температуры в Красноярском крае

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Красноярский край во вторник ожидают 40-45 градусные морозы - это на 15-16 градусов ниже климатической нормы, однако в выходные температура в регионе повысится и на 12-14 градусов превысит климатическую норму, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Красноярском крае мы прогнозируем, что будет минус 40-45, даже минус 46 градусов завтра [во вторник]. Это на 15-16 градусов ниже климатической нормы. Это сумасшедшие просто отклонения. А затем к концу недели температура повысится", - сказал он.

По словам Вильфанда, уже в выходные в регионе температура на 12-14 градусов превысит климатическую норму.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в регионе до среды включительно из-за ветра с порывами до 20 м/с.