Новосибирские сельские школы обновят к началу учебного года IT-оборудование

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Получившие доступ к высокоскоростному интернету сельские школы Новосибирской области к началу следующего учебного года обновят телекоммуникационное оборудование, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

"Лично губернатор Травников поднимал этот вопрос на Госсовете. Вопрос о том, что в школах, которые получают оптоволокно, инфраструктура школы, до класса, находится в плачевном состоянии. Вопрос был услышан на федеральном уровне, и принято решение о выделении пилотным регионам, в которые попала Новосибирская область, средств для приобретения необходимого телекоммуникационного оборудования: 450 млн рублей на эти цели предусмотрено", - сказал Дюбанов.

По его словам, сейчас власти проводят конкурс на поставку оборудования, до конца года оборудование для оснащения 233 школ региона будет поставлено на склад. Речь идет о турникетах, системах видеонаблюдения, системах безопасности школ, специальном оборудовании стабилизации тока и кабельной продукции.

В 2019 году 117 школ сельской местности получили высокоскоростной оптоволоконный интернет за счет нацпроекта "Цифровая экономика".

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.