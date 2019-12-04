Новосибирский суд частично удовлетворил иск к Шнурову за нецензурную брань на концерте

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Калининский районный суд частично удовлетворил иск жителя Новосибирска, который, сходив на концерт группы "Ленинград", заявил, что был оскорблен нецензурной лексикой. Суд постановил выплатить мужчине компенсацию, сообщается на сайте суда.

"4 декабря 2019 года в Калининском районном суде Новосибирска было вынесено решение по гражданскому делу по иску Гуляева Е. Ф. к ООО "Дракон и Феникс", Шнурову С. В., некоммерческому партнерству "Новосибирский профессиональный клуб - Сибирь" о взыскании убытков, компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Суд постановил взыскать с компании-организатора концерта в пользу истца деньги за билет на концерт - 2000 рублей, в остальной части в удовлетворении требований истца отказал. Также с организаторов будет взыскана государственная пошлина в бюджет города в размере 700 рублей и штраф 2225 рублей. Сам мужчина оценивал моральный вред в 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Концерт группы "Ленинград" состоялся в Новосибирске 23 октября 2019 года. Жители города выходили на пикеты, призывая отменить выступление.