Томские власти выделят 500 млн рублей на ремонт дорог в селах региона в 2020 году

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области по губернаторской программе направят в дополнение к средствам из федерального бюджета 0,5 млрд рублей на ремонт сельских дорог. Благодаря такой поддержке в 2019 году муниципалитеты смогли отремонтировать более 100 км дорог в муниципалитетах, которые не попадают в крупные областные и федеральные программы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

"На 2020 год, уже пятый год подряд, губернатор (Томской области Сергей Жвачкин) выделяет 500 млн рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Уже около 400 км было отремонтировано в прошлые годы - 2 млрд рублей было направлено из областного бюджета", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в 2020 году также отремонтируют порядка 100 км дорог в селах и малых городах региона.

По данным пресс-службы, к сегодняшнему дню все 20 муниципалитетов подали планы по ремонту местных дорог на рассмотрение департамента транспорта, дорожной деятельности. В список вошли самые проблемные - где выше всего концентрация ДТП, хуже состояние и при этом самая высокая интенсивность движения. Речь идет о дорогах внутри сел и малых городов, которые не попадают под крупные дорожные проекты, финансируемые областью и федерацией.

"В этом году бюджет губернаторской программы с участием местных бюджетов составил 588,2 млн рублей. Отремонтировано более 100 км местных автодорог и 5,5 км пешеходных дорожек, а 89 пешеходных переходов обустроены по национальным стандартам", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора Игоря Шатурного.

Также сообщается, что в 2020 году будут отремонтированы 27 участков дорог регионального значения, протяженностью 142 км. Средства на эти цели будут выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего на средства нацпроекта до 2024 года Томская область планирует отремонтировать свыше 1,3 тыс. км автодорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.