Руководство крупнейшей в Сибири библиотеки намерено построить новый корпус в течение 4 лет

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ СО РАН) рассчитывает в течение 4 лет построить новый корпус. Для реализации проекта, предварительная стоимость которого составляет 1 млрд рублей, нашли соинвестора, сообщил ТАСС директор ГПНТБ СО РАН Андрей Гуськов.

"При оптимальном варианте, если в 2020 году будет принято решение о запуске проекта, то 2021-й уйдет на проектирование, а 2022 и 2023 годов будет достаточно, чтобы возвести здание", - сказал Гуськов.

В 2017 году в управление библиотеки перешел прилегающий к библиотеке участок земли, ранее принадлежавший Сибирскому отделению РАН. Руководство библиотеки начало обсуждение строительства второй очереди (нового корпуса), началась разработка проекта. Однако в марте текущего года участок был выставлен на торги федеральным агентством ДОМ.РФ в связи с тем, что ни строительство, ни проектирование до сих пор не началось. Руководство библиотеки объяснило это отсутствием финансирования.

По предварительной оценке, строительство здания общей площадью 17 тыс. кв. м обойдется примерно в 1 млрд рублей. По словам Гуськова, для реализации проекта уже нашли соинвестора, складывается государственно-частное партнерство. Согласно проекту, здание второй очереди будет включать в себя книгохранилище, центр детского инженерного творчества, музей науки и техники, а также зону для совместной работы и образовательных мероприятий.

Со слов Гуськова, проект строительства второй очереди библиотеки поддержал глава Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель СО РАН академик Валентин Пармон. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков также выступил против изъятия участка у ГПНТБ СО РАН. Проект строительства нового корпуса библиотеки был включен в план развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", в который входят градостроительные планы развития территорий новосибирского научного центра до 2035 года с учетом 45 инфраструктурных и научных проектов.

Государственная публичная научно-техническая библиотека - одна из крупнейших по количеству ресурсов универсальных библиотек в России, крупнейшая библиотека в Сибири. В ней находится 14,5 млн единиц хранения.