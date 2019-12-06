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Паводок в Иркутской области

Спасатели МЧС наградили за помощь жителей пострадавшего от наводнения Тулуна

Медали получили 33 человека
Описание
© ГУ МЧС России по Иркутской области

ТАСС, 6 декабря. Спасатели МЧС наградили медалями 33 жителей наиболее пострадавшего от наводнений летом этого года города Тулуна. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

Тулун наиболее пострадал от двух наводнений, вызванных продолжительными дождями. Уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров при высоте городской дамбы 9 метров. Река затопила 887 жилых домов, были эвакуированы 835 человек.

"Сотни людей сегодня живы благодаря своим землякам - тем, кто в экстренной ситуации не остался в стороне, а, рискуя собственной жизнью и теряя свое имущество, не жалея времени и сил, спасал других людей <...>. Медалей МЧС России <...> были удостоены 33 человека, пяти жителям города Тулуна вручили нагрудные знаки "Участнику ликвидации последствий ЧС". Больше 50 волонтеров получили грамоты", - говорится в сообщении.

Наводнения из-за обильных дождей начались в Иркутской области в конце июня, реки вышли из берегов и затопили почти 17,4 тыс. домов, из которых 1,3 тыс. снесло потоком воды, а более 5 тыс. строений не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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