{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат WorldSkills

Участниками регионального чемпионата WorldSkills на Алтае стали более 360 человек

Соревнования прошли по 52 компетенциям

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Эксперты определили победители IV открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края - 2019, который завершился в пятницу в регионе. Участниками соревнований в регионе стали более 360 человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства образования и науки края.

"Сегодня состоялось закрытие IV регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края - 2019. Определены победители чемпионата - перед ними стоит задача выйти в финал национального чемпионата-2020, а затем - европейского, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Участниками региональных соревнований стали более 360 человек", - сообщили в пресс-службе.

За время проведения чемпионата прошли соревнования по 52 компетенциям, объединенным в несколько блоков - "Информационные и коммуникационные технологии", "Производство и инженерные технологии", "Строительство", "Сфера услуг", "Творчество и дизайн", "Транспорт и логистика", "Профессии будущего". Также в этом году в список компетенций добавились "Управление локомотивом", "Сетевое системное администрирование", "Ветеринария" и "Медицинский и социальный уход". Участники чемпионата - студенты профессиональных образовательных организаций 17-22 лет, которые участвовали в чемпионате по 29 компетенциям, также это школьники 12-16 лет - они соревновались в номинации "Юниоры" по 19 компетенциям, специалисты в номинации "Навыки мудрых" соревновались в категории 50 лет и старше по четырем компетенциям.

Как пояснила на закрытии чемпионата заместитель председателя правительства края Ирина Долгова, от чемпионата к чемпионату наблюдается рост потенциала участников в работе со сложным оборудованием, в выстраивании коммуникаций и построении алгоритмов достижения конечных результатов конкурсных заданий. В Минобрнауки края отмечают, что алтайский чемпионат посетили представители Казахстана и регионов РФ, в том числе соседней Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Москвы. Соревнования прошли на 21 площадке в городах Барнаул, Бийск и Камень-на-Оби, селе Павловск.

"В этом году мы успешно провели обучение экспертов. Из других регионов к нам было приглашено всего четыре сертифицированных специалиста. Все остальные подготовлены в Алтайском крае", - отметила на закрытии замминистра образования и науки региона Галина Синицына.

Как пояснил победитель компетенции "Кирпичная кладка", студент четвертого курса Алтайского архитектурно-строительного колледжа Денис Санников, он впервые выступал на региональном этапе WorldSkills Russia. Участник отметил, что долго готовился к соревнованиям под руководством мастера и теперь рассчитывает выйти на национальный чемпионат.

О движении

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.

Теги
РоссияWorldSkillsАлтайский край
Реклама на ТАСС
Новосибирскую чиновницу задержали во время совещания
Сотрудница администрации Первомайского района Новосибирска стала фигурантом дела о махинациях с муниципальной землей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС