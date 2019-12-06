Участниками регионального чемпионата WorldSkills на Алтае стали более 360 человек

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Эксперты определили победители IV открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края - 2019, который завершился в пятницу в регионе. Участниками соревнований в регионе стали более 360 человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства образования и науки края.

"Сегодня состоялось закрытие IV регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края - 2019. Определены победители чемпионата - перед ними стоит задача выйти в финал национального чемпионата-2020, а затем - европейского, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Участниками региональных соревнований стали более 360 человек", - сообщили в пресс-службе.

За время проведения чемпионата прошли соревнования по 52 компетенциям, объединенным в несколько блоков - "Информационные и коммуникационные технологии", "Производство и инженерные технологии", "Строительство", "Сфера услуг", "Творчество и дизайн", "Транспорт и логистика", "Профессии будущего". Также в этом году в список компетенций добавились "Управление локомотивом", "Сетевое системное администрирование", "Ветеринария" и "Медицинский и социальный уход". Участники чемпионата - студенты профессиональных образовательных организаций 17-22 лет, которые участвовали в чемпионате по 29 компетенциям, также это школьники 12-16 лет - они соревновались в номинации "Юниоры" по 19 компетенциям, специалисты в номинации "Навыки мудрых" соревновались в категории 50 лет и старше по четырем компетенциям.

Как пояснила на закрытии чемпионата заместитель председателя правительства края Ирина Долгова, от чемпионата к чемпионату наблюдается рост потенциала участников в работе со сложным оборудованием, в выстраивании коммуникаций и построении алгоритмов достижения конечных результатов конкурсных заданий. В Минобрнауки края отмечают, что алтайский чемпионат посетили представители Казахстана и регионов РФ, в том числе соседней Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Москвы. Соревнования прошли на 21 площадке в городах Барнаул, Бийск и Камень-на-Оби, селе Павловск.

"В этом году мы успешно провели обучение экспертов. Из других регионов к нам было приглашено всего четыре сертифицированных специалиста. Все остальные подготовлены в Алтайском крае", - отметила на закрытии замминистра образования и науки региона Галина Синицына.

Как пояснил победитель компетенции "Кирпичная кладка", студент четвертого курса Алтайского архитектурно-строительного колледжа Денис Санников, он впервые выступал на региональном этапе WorldSkills Russia. Участник отметил, что долго готовился к соревнованиям под руководством мастера и теперь рассчитывает выйти на национальный чемпионат.

О движении

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.