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СГК будет контролировать действия энергетиков на своих предприятиях при помощи видео

Пока что систему видеоконтроля внедрили на Кемеровской и Новокемеровской ТЭЦ

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) внедрит систему видеоконтроля за действиями сотрудников на своих предприятиях до конца 2019 года, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"Компактные камеры крепятся на нагрудный карман с углом обзора 140 градусов. Прибор может делать фотоснимки, также его можно использовать как диктофон, лазерную указку, LED-фонарик", - говорится в сообщении.

Пока что систему видеоконтроля внедрили на Кемеровской и Новокемеровской ТЭЦ, а также на других энергообъектах компании. Регистраторы устанавливаются на рабочую форму сотрудников предприятия. Видеокамера должна быть включена во время подготовки рабочего места, во время оперативных переключений оборудования, а также во время выдачи нарядов-допусков и распоряжений, проведения инструктажей и экстренных ситуаций на объектах.

"Не реже одного раза в неделю начальник цеха, специалисты по охране труда просматривают видеофайлы и анализируют действия персонала. Видеозапись также помогает при разборе ошибочных действий, спорных ситуаций", - уточнили в пресс-службе.

СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

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