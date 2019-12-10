{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Красноярская железная дорога увеличит объем инвестиций на 5% в 2020 году

Средства пойдут на реконструкцию участка Междуреченск - Тайшет, развитие инфраструктуры, модернизацию системы электроснабжения железной дороги, обновление локомотивного парка

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. На развитие Красноярской железной дороги в 2020 году направят 43,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Красноярской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Вадим Владимиров.

"Ожидаемые в 2020 году инвестиции в развитие Красноярской железной дороги - 43,5 млрд рублей", - сказал он. В 2019 году инвестиционная программа составила 41,3 млрд рублей.

По словам Владимирова, инвестпрограмма следующего года будет иметь такие же приоритеты, что и программа текущего - снятие инфраструктурных ограничений и реализация мероприятий по увеличению грузоперевозок.

Среди проектов, реализуемых компанией, продолжающаяся реконструкция участка Междуреченск - Тайшет, развитие инфраструктуры для наращивания объемов контейнерных перевозок, модернизация системы электроснабжения железной дороги, обновление локомотивного парка.

Красноярская железная дорога проходит по четырем регионам России - Красноярский край, Хакасия, Кемеровская и Иркутская области. Она связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую дороги, является погрузочной и транзитной, находится в центре Транссиба.

Теги
РоссияИркутская областьХакасияКрасноярский крайКемеровская область
Реклама на ТАСС
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Правительство Красноярского края сняло режим ЧС, введенный после прорыва дамбы
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых сообщил, что все необходимые мероприятия в зоне ЧС проведены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС