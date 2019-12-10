Красноярская железная дорога увеличит объем инвестиций на 5% в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. На развитие Красноярской железной дороги в 2020 году направят 43,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник Красноярской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Вадим Владимиров.

"Ожидаемые в 2020 году инвестиции в развитие Красноярской железной дороги - 43,5 млрд рублей", - сказал он. В 2019 году инвестиционная программа составила 41,3 млрд рублей.

По словам Владимирова, инвестпрограмма следующего года будет иметь такие же приоритеты, что и программа текущего - снятие инфраструктурных ограничений и реализация мероприятий по увеличению грузоперевозок.

Среди проектов, реализуемых компанией, продолжающаяся реконструкция участка Междуреченск - Тайшет, развитие инфраструктуры для наращивания объемов контейнерных перевозок, модернизация системы электроснабжения железной дороги, обновление локомотивного парка.

Красноярская железная дорога проходит по четырем регионам России - Красноярский край, Хакасия, Кемеровская и Иркутская области. Она связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую дороги, является погрузочной и транзитной, находится в центре Транссиба.