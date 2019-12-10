Регоператор ТКО в Новосибирской области предъявил подрядчикам штрафы на 410 млн руб.

ТАСС, 10 декабря. Новосибирский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экология-Новосибирск" потребовал от двух подрядчиков - перевозчиков мусора - оплатить более 410,2 млн рублей штрафов за ненадлежащие исполнение договоров. Компании вывезли на полигоны на 245,7 тыс. кубометров мусора меньше, чем заявили, завысив сумму оплаты более чем на 245,7 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник гендиректор "Экология-Новосибирск" Лариса Анисимова.

"С операторами по транспортированию проведена корректировка объемов вывезенных твердых коммунальных отходов. Им направлены корректировочные акты. Практически у всех перевозчиков ТКО выявлены нарушения: мусоровоз не останавливался на указанной площадке, не было заезда на указанную улицу, была остановка менее 30-40 секунд", - сообщила Анисимова.

По итогам проверки две компании вывезли на полигоны на 245,7 тыс. кубометров мусора меньше, чем заявили. Также они завысили сумму оплаты их услуг более чем на 245,7 млн рублей. Регоператор предъявил штраф в 410 млн 255,5 тыс. рублей. Соответствующие письма (есть в распоряжении ТАСС) направлены директорам двух компаний "ООО "Эко-Лайн" Сергею Каракчееву и Алексею Хлебникову.

На данный момент регоператор проверил 7 из 15 компаний-перевозчиков, с тремя ведется судебное разбирательство. Регоператор сообщает, что с апреля по сентябрь 2019 года уже в работе двух компаний "Эко-Лайн" выявил более 22 тыс. нарушений.

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивает их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг.

Реформа обращения с отходами началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ряде регионов срываются сроки начала реформы, и потребовал от губернаторов объяснений. Среди отстающих регионов - Камчатка, Краснодарский и Хабаровский края, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская и Еврейская автономная области.