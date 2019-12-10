В Новосибирске перекрыт канал поставки черной икры и камчатских крабов

ТАСС, 10 декабря. Полиция в Новосибирске перекрыла незаконный канал поставки черной икры и камчатских крабов, задержаны двое подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается во вторник на сайте управления на транспорте МВД РФ по СФО.

"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии перекрыли канал поставки авиатранспортом и реализации в городе черной икры осетровых видов рыб <...>. Установлено, что добытые браконьерами особо ценные и охраняемые водные биологические ресурсы грузовыми самолетами доставлялись в Новосибирск с Дальнего Востока", - говорится в сообщении. В ходе обысков изъято 7 кг черной икры.

Двое жителей Новосибирска - организаторы поставок - задержаны. Предварительно установлено, что один из них руководил двумя коммерческими предприятиями, в адрес которых велись поставки. Его младший брат размещал объявления о продаже деликатесов в интернете. Братья маскировали емкости с черной икрой в партиях легально перевозимой красной икры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные приобретение или продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации"), максимальное наказание по которой - лишение свободы на 9 лет со штрафом в размере 3 млн рублей, уточняется на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Также в пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что, кроме черной икры, подозреваемые поставляли камчатских крабов.