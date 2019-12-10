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Для работников газохимического комплекса на севере Иркутской области построят жилой район

Планируется, что он будет относиться к Усть-Куту, в нем будут жить 3 тыс. человек

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания, которая строит газохимический комплекс на севере Иркутской области, возведет жилой район на 3 тысячи человек для сотрудников производства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам визита спикера Сергея Сокола на площадку проекта в районе города Усть-Кута.

"ИНК намерена привлечь на работу специалистов, готовых жить и работать на севере региона постоянно, а не вахтовым методом. В связи с этим запланировано строительство жилого микрорайона на 3 тыс. человек на правом берегу реки Лена. Ввод первой очереди жилых домов запланирован на декабрь 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ИНК решение отказаться от вахтового метода объяснили тем, что специалисты, переехавшие жить в район высокотехнологичного производства, где их обеспечат постоянным жильем, социальной инфраструктурой, проявят больше заинтересованности в работе и больше ответственности. "К тому же север - территория, развитию которой на уровне государства уделяется повышенное внимание, а развитие невозможно без роста населения, без квалифицированных кадров", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Новый жилой район будет относиться к городу Усть-Куту, в него войдут многоэтажные жилые дома, два детских сада на 140 мест каждый, школа на 520 мест, поликлиника. ИНК построит микрорайон к 2023 году за собственные средства.

Газовый проект

Общий объем инвестиций в газовый проект ИНК составит свыше 500 млрд рублей, его реализация позволит создать более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест. В конце 2018 года были сданы в эксплуатацию объекты первого этапа проекта - установка подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения смеси пропана и бутана технической на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении, продуктопровод от месторождения до города Усть-Кута, комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте.

На втором этапе проекта ИНК построит две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, одну - для подготовки природного газа на Марковском месторождении и газофракционирующую установку в окрестностях Усть-Кута. Третий этап включает строительство завода по производству полимеров из этана, его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

ИНК была образована в 2000 году. Является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на месторождениях и лицензионных участках недр в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае.

Теги
РоссияИркутская область
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