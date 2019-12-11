Власти Кузбасса намерены полностью запретить продажу пива на розлив в жилых домах

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены ввести запрет на продажу пива и пивных напитков на розлив в магазинах, барах и ресторанах, которые расположены на первых этажах многоквартирных жилых домов, чтобы ограничить потребление алкоголя населением. Депутаты на сессии законодательного собрания в среду единогласно поддержали принятие соответствующего законопроекта в первом чтении.

"Принятие закона существенно повлияет на объем реализации пива и существенно может сказаться на объеме его производства [местными предприятиями]. Тем не менее, мы считаем обоснованным и необходимым принятие такого рода закона, что не только будет способствовать здоровью наших земляков, но и обеспечит должный уровень правопорядка и даже благоустройства", - сказал на сессии депутат Сергей Ващенко, комментируя принятие законопроекта.

В феврале кузбасский парламент ввел запрет на продажу алкоголя в торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 кв. метров. Планировалось, что данная инициатива приведет к ликвидации многочисленных пивных магазинов, которые расположены на первых этажах многоэтажных домов. Однако предприниматели стали открывать на месте магазинов кафе и бары, на работу которых действие регионального закона не распространяется, сообщил на законодательной сессии заместитель губернатора Кузбасса Алексей Крупин.

"Так называемый "псевдообщепит" остался вне зоны административного воздействия. Это привело к необходимости принятия дополнительных мер с нашей стороны путем внесения изменений в действующий закон в части установления дополнительного запрета на розничную продажу пива и пивных напитков в розлив в [любых] организациях торговли, расположенных в многоквартирных домах", - пояснил Крупин.

На розничную продажу пива и пивных напитков сегодня приходится 82% от общего объема реализации алкогольной продукции в регионе, а годовое потребление пива в Кузбассе составляет в среднем более 60 литров на человека, демонстрируя ежегодный рост. Введение новых ограничительных мер должно способствовать сокращению объемов реализации слабоалкогольных напитков.